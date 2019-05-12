В муниципалитетах Тюменской области будут развивать инвестиционные площадки

Инвестиционные площадки в сельских муниципалитетах Тюменской области будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Им нужно давать яркие запоминающиеся названия, это поможет привлечь инвесторов, считает глава региона Александр Моор.

"Земельный участок в Аромашево площадью более 13 га полностью подготовлен к созданию новых предприятий. Это хорошая инвестиционная площадка, к которой подведены дорога и вся необходимая инженерная инфраструктура", - привел пример губернатор.

На площадке уже действуют цех деревообработки и предприятие по производству хлебобулочных изделий. В планах - открытие еще одного деревообрабатывающего производства, пишет ИА "Тюменская линия".

Александр Моор подчеркнул, что муниципальные инвестиционные площадки нужно активно предлагать предпринимателям. А для привлечения заинтересованных инвесторов следует давать площадкам яркие и запоминающиеся названия.