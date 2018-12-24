В Тюменской области построят еще одну крупную птицефабрику

ООО "РУСКОМ" построит комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год. Племенной репродуктор будет расположен в Юргинском районе, цех убоя и переработки — в Голышманово.

Инвестиции в проект составят 7 млрд 205 млн рублей. Рабочими местами обеспечат 720 человек. К строительству компания намерена приступить в начале 2019 года, ввод в эксплуатацию — в конце 2020 года, а выход на полную мощность запланирован в сентябре 2021 года. Готовую продукцию намерены поставлять в несколько регионов России. В частности, в Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский края.

Как сообщается на сайте Инвестиционное агентство Тюменской области, инвестор получит господдержку. В частности, 1,5 млрд рублей субсидии на возмещение стоимости части затрат на покупку оборудования.

Это уже второй крупный инвестпроект компании на территории Тюменской области. В 2017 году комплекс по выращиванию индейки и переработки мяса птицы "Абсолют-Агро" начал работу в Юргинском районе и Заводоуковске. Инвестор вложил в производство свыше 2 млрд рублей. На ферме создано 460 рабочих мест.