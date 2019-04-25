Предприниматели участвуют в разработке единого механизма развития территорий

В Минэкономразвития разрабатывается пакет законопроектов, который позволит создать единый механизм развития территорий и вывести инвестиционную привлекательность страны на новый уровень.

Одна из ключевых задач единого механизма - создание максимально понятных, комфортных и прозрачных условий ведения бизнеса. Этого можно добиться за счет снятия административных барьеров, уменьшения количества бюрократических процедур, сокращения сроков рассмотрения документов и предоставления различных регуляторных послаблений.

Законопроект формирует преференциальный портфель с перечнем мер господдержки (бюджетные инвестиции, субсидии, льготы, государственные гарантии и регуляторные послабления в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности), которые будут доступны предпринимателям.

Чтобы отразить в портфеле дополнительные меры господдержки, Минэкономразвития предлагает предпринимателям заполнить форму опроса, указав, с какими сложностями они сталкиваются в процессе хозяйственной деятельности, какие регуляторные послабления хотелось бы получить и какие изменения важно внести в НПА.

Количество предложений не ограничено. Пройти опрос можно до 18 мая 2019 года.