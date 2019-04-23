Конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху" стартует в Тюмени масштабным мероприятием

Фото - https://vk.com/rynok_mikhaylovsky

Общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху" стартует в Тюмени. 27 апреля состоится масштабное мероприятие, которое ознаменует запуск конкурса, а также объединит предпринимательское сообщество и жителей региона.

Организатором бизнес-соревнований стал тюменский рынок "Михайловский". Принять участие в нем могут компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, в том числе индивидуальные предприниматели, частные компании, фермы, заводы и фабрики со всей страны. Они получат возможность заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также побороться за главный приз - бесплатную аренду площадки на рынке "Михайловский" сроком на один календарный год.

Официальный старт проекта пройдет 27 апреля на территории рынка "Михайловский". Тюменцы смогут поучаствовать в "Битве поваров", посетить интерактивные площадки, которые позволяют познакомиться с арендаторами рынка, услугами и возможностями, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, мини-квестах. Кульминацией праздника станет концертная программа с участием местных творческих коллективов и приглашенных звезд.

На мероприятии будет объявлено о приеме заявок на участие в конкурсе "Михайловский - ключ к успеху", который продлится до конца августа. Документы будут приниматься на e-mail: marketing@rynok72.ru.

"Основная задача проекта – оказать содействие развитию субъектов предпринимательства на всей территории страны. Рынок "Михайловский" в Тюмени является лидером в своей сфере и задает тенденции развития. Поэтому мы стремимся поддержать предпринимателей, в том числе начинающий бизнес. Надеемся на активность компаний – уверен, в России много талантливых предпринимателей-производственников, о которых нам предстоит узнать", – отметил владелец рынка "Михайловский" Иван Михайлов.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: прием и обработка заявок, проведение мероприятий для участников, презентация компаний. Конкурсантов будет оценивать жюри, а также главные судьи – потенциальные потребители, жители Тюменской области. Завершится конкурс в сентябре еще одним масштабным мероприятием, в ходе которого тюменцы смогут еще раз познакомиться с участниками, а также будет объявлен победитель проекта "Михайловский - ключ к успеху".