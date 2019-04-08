Зачем тюменцы обогревают улицу?

Задумайтесь, сколько энергоресурсов вашей квартиры уходит, чтобы обогреть улицу? Выбирая квартиру, исходя из минимальной стоимости, учтите, что эта экономия в первую очередь отразится на материалах, используемых при строительстве. Поэтому всегда смотрите на соотношение цены и качества. Давайте разберемся, как выбрать новостройку, чтобы потом не пришлось отапливать улицу? Как выяснить, не сэкономил ли застройщик на ваших окнах?

Теплосбережение - основная задача окон. Некачественные окна могут оказаться зимой настоящей проблемой: холод и сквозняки “отравят” жизнь всей семье и серьезно подорвут здоровье. Как правило, качественные пластиковые окна при уличной температуре на улице -5°С сохраняют температуру внутреннего стекла не ниже +20°С. Летом окна защищают от жары и ультрафиолета. Звукоизоляция в квартирах зависит от толщины стекол и расстояния между ними. Толщина профиля способствует прочности и долговечности всей конструкции. Воздушные камеры внутри профиля обеспечивают теплоизоляцию. Минимальное количество камер в профиле — 3, максимальное — 8. При этом распространены трех- и пятикамерные профили. Трехкамерный больше подойдет для окон, выходящих в тихий двор, пятикамерные - для окон, выходящих на дорогу.

Проанализируем, какие окна устанавливают на самых знаковых проектах города тюменские застройщики. К примеру, в "Европейском береге", в микрорайоне от застройщика "Страна-Девелопмент", на набережной Туры, уделили внимание не только самой конструкции окна, но и энергоэффективности.

В домах “Барселона”, “Амстердам” и “Лиссабон” предусмотрены большие окна, высотой 1,8 м. Безусловно, такое решение не только подарит собственникам много света в квартире, но и потребует особое внимание уделить конструкции. В данном случае застройщик не поскупился и выбрал шестикамерный профиль шириной 70 мм. Он обеспечивает повышенную тепло- и звукоизоляцию оконных конструкций. Тройное остекление имеет хороший уровень теплоэффективности, обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. А в запорных механизмах уже встроены детские замки для дополнительной безопасности детей.

Энергоэффективные окна также помогают сохранить тепло в квартире, в то время как обычные приводят к потерям тепла до 50%. Специальные напыления на стеклах можно увидеть только по бликам от солнечных лучей, зато эффект от такого покрытия легко ощутить. Инфракрасные лучи отражаются от окна и возвращают тепло обратно, в сторону источника. Поэтому зимой тепло остается в квартире, а летом не так интенсивно проникает сквозь окна. Другими словами, окна сохраняет тепло там, где его больше. Такая технология приводит к сокращению расходов на отопление в холодную погоду и на охлаждение квартиры в жаркие дни. У энергоэффективного стекла есть еще один плюс - оно защищает мебель от выгорания.

В "Европейском береге" при остеклении используют архитектурное стекло Stopsol Phoenix clear, оно гарантирует высокий уровень оптической защиты.

Таким образом, выбрав квартиру с качественными окнами, вы не просто обеспечите комфортный микроклимат в квартире, но и сбережете энергоресурсы, а также продлите срок службы вашей мебели.

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