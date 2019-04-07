Тюменское предприятие "Кварт" наращивает объемы выпуска химической продукции

На тюменском предприятии "Кварт" за последние пять лет в 10 раз смогли увеличить объемы выпуска химической продукции, востребованной на месторождениях ХМАО-Югры.

Как рассказал директор предприятия Владимир Куракин, в сфере хранения и изготовления химического сырья для развития нефтяной отрасли "Кварт" работает с 1994 года и в этом году празднует 25-летний юбилей. На предприятии налажены производственные линии по выпуску собственной продукции и растворов ингибиторов коррозии и солеотложений, растворов для глушения скважин и тяжелых растворов высокого качества.

Компания сотрудничает с крупнейшими предприятиями нефтегазовой отрасли, такими, как "Газпром" и "Роснефть". А за свою продукцию "Кварт" получил награду конкурса "100 лучших товаров России", сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Нефтяная отрасль меняется, как и требования к ней. Одна из наших основных задач - быть на острие научно-технической мысли. Используем как собственные разработки, так и сотрудничаем с научно-производственными фирмами", - отметил Владимир Куракин.