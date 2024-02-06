Обрабатывающая промышленность Тюменской области за год выросла почти на 14 процентов

Рост промышленного производства в Тюменской области за 2023 год составил 9,3% к уровню прошлого года, при этом рост в обрабатывающей промышленности достиг 13,8 процента. О предварительных данных со ссылкой на Росстат сообщил губернатор Александр Моор.
Наибольшие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечены в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза и в производстве стройматериалов – в 1,3 раза.
Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования – на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов – на 18,6 процента, пищевых продуктов – на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов – на 13,4 процента.
Позитивную тенденцию глава региона назвал следствием системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. "Сделанная правительством региона ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер", – отметил Моор.
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