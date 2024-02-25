В Тюмени отремонтировали оборудование для Луганска

Отремонтированное на тюменском заводе высокотехнологичное оборудование будет использоваться на одном из заводов Южного горно-металлургического комплекса в Луганске. - В прошлом году мы приняли в ремонт ключевые детали японского газового компрессора Mitsubishi, – рассказал генеральный директор научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Отличительной чертой оборудования являются его размеры, а также особенности эксплуатации – оно применяется для промышленной обработки и подготовки отходящих газов доменных печей и коксовых батарей Южного горно-металлургического комплекса.

В феврале капитальный ремонт завершен и детали газового компрессора отправятся в Луганскую Народную Республику. - Надо сказать, что завод "Базовое машиностроение" единственная компания в России, решившаяся взяться за эту работу комплексно, в полном объеме. В капитальном ремонте оборудования были задействованы лучшие специалисты нашего предприятия. Благодарим наших партнеров из ЛНР - ООО "ЮГМК" за предоставленную возможность и доверие, и готовимся к встрече, которая состоится в ближайшее время в Тюмени с целью развития дальнейшего сотрудничества, - отметил Павел Гончаров.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.