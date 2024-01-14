Тюменцы продолжают укреплять производственные связи с Беларусью

Специалисты тюменского научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" побывали в Республике Беларусь для развития сотрудничества. - Мы уже не первый раз посещали Минск и сейчас уже точно можно сказать, что деловые связи с белорусскими компаниями - приоритет в нашей деятельности на ближайшее будущее, - говорит исполнительный директор ООО НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - При этом предприятий, готовых с нами сотрудничать, становится больше - это ОАО "Беларуськалий", концерн "Белнефтехим", ОАО "Гродно Азот", РУП "Брестэнерго".

На встрече в Министерстве промышленности Республики Беларусь подтвердили потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запасных частей и комплектующих к ним. Опыт такого ремонта в Тюмени есть. В 2024 году запланирован ответный визит представителей белорусских компаний на завод "Базового машиностроения" для ознакомления с производственными мощностями предприятия.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.