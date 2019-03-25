Запсибкомбанк исполнил еще одну "Мечту на миллион"

Запсибкомбанк

В допофисе "Югорский" 22 марта состоялось торжественное награждение победителя второго периода акции по вкладам Запсибкомбанка "Мечты на миллион". Им стал Рамил Мурдеев из города Югорска. Чек на 500 000 рублей от банка ему вручил директор дополнительного офиса Денис Соколов.

Акция "Мечты на миллион" для вкладчиков Запсибкомбанка проводилась со 2 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года. Клиенты, открывшие вклад и накопившие от 100 000 рублей и более на дату определения победителя, получали шанс выиграть 500 000 рублей и исполнить свою "Мечту на миллион", например, поехать всей семьей в путешествие или сделать долгожданный ремонт. Всего в акции приняло участие более 39 000 вкладчиков, двое из них стали счастливыми обладателями денежных призов.

"Клиенты всегда будут главным ориентиром в реализации проектов банка. Цель нашей работы – максимально оправдать потребности тех, кто обращается к нам за услугами. Индивидуальный подход, учет особенностей каждого человека, а также стремление быть открытым и полезным остаются сильными сторонами Запсибкомбанка. Мы хотим дарить клиентам реальные возможности для воплощения их планов, поэтому на регулярной основе проводим розыгрыши крупных денежных призов, в наших акциях может принять участие любой желающий. От души поздравляем победителя второго периода акции "Мечты на миллион"! Могу уверенно сказать, что с Запсибкомбанком мечты превращаются в реальность!" – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.