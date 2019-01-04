Тюменская птицефабрика планирует увеличить производство почти на четверть

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" ставит перед собой цель в 2019 году увеличить производство на 20%. Это станет возможным после возведения еще трех птичников.

Как рассказала директор предприятия Оксана Величко, после реализации инвестиционной программы "Тюменский бройлер" сможет производить около 40 тыс. тонн продукции. Такой объём позволит птицефабрике уверенно чувствовать себя на рынке и даст возможность управлять технологиями, себестоимостью и качеством.

Также одним из приоритетов остаётся работа с ассортиментом, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Так, четыре продукта "Тюменского бройлера" получили награды в рамках конкурса "100 лучших товаров России".

"В то же время приходится регулировать ассортимент. Не все новинки пользуются спросом у покупателей, в том числе из-за дороговизны – цена устанавливается, исходя из стоимости ингредиентов и затраченного труда. Поэтому на рынке остается продукт, который востребован. В таком случае наша задача – поддерживать на него спрос, улучшая качество", - прокомментировала Оксана Величко.