За год жители Тюменской области оставили в магазинах более 340 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Тюменской области (Югра и Ямал не в счет) за январь – ноябрь 2018 года увеличился на 6,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года и составил 342,5 млрд рублей.
В среднем по России увеличение составило 2,6%. В расчете на душу населения области реализовано товаров на сумму 230 тысяч рублей, что выше среднероссийского показателя.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,7%, непродовольственных товаров – 53,3%.
Наибольшие темпы роста отмечены по непродовольственным товарам – 109,3%. По пищевым продуктам (включая напитки, табачные изделия) рост составил 103,6%, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
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