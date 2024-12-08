Тюменцы стали чаще ходить в кафе, бары, рестораны

По данным Росстата, в октябре оборот общепита составил 4 млрд 469,6 млн рублей, за год прирост составил 19,2%. Это максимальная сумма за 2024 год.

За 10 месяцев жители потратили в заведениях общественного питания 36 млрд 612,1 млн рублей, на 10,2% больше аналогичного периода прошлого года. По динамике регион на третьем месте в УрФО после Курганской (15,4%) и Челябинской (10,6%) областей. В России динамика увеличилась на 8,5%.

Отметим, что в сентябре оборот общепита в Тюменской области превысил 4 млрд рублей (второй затратный месяц в году после октября). Самые скромные показатели были в январе и феврале — более 3,3 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.