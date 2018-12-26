Аграрии Сахалина решили перенять опыт у тюменских коллег

Представители министерства сельского хозяйства Сахалинской области приехали в Тюменскую область, чтобы изучить опыт по созданию агропарка и развитию кооперации в сельском хозяйстве.
Делегация посетила животноводческий заготовительный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Усадьба", областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюмень", являющийся координатором работы кредитных кооперативов, заготовительных и обслуживающих кооперативов области, сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Доверие", ознакомилась с проектом "Пышминская долина" и побывала в "Гагаринскремтехпред", сообщает пресс-служба минсельхоза Сахалинской области.
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