Аграрии Сахалина решили перенять опыт у тюменских коллег

10:00 26 декабря 2018
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Фото - http://agro.sakhalin.gov.ru/

Представители министерства сельского хозяйства Сахалинской области приехали в Тюменскую область, чтобы изучить опыт по  созданию агропарка и развитию кооперации в сельском хозяйстве.

Делегация посетила животноводческий заготовительный сельскохозяйственный потребительский кооператив "Усадьба", областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Тюмень", являющийся координатором работы кредитных кооперативов, заготовительных и обслуживающих кооперативов области, сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Доверие", ознакомилась с проектом "Пышминская долина" и побывала в "Гагаринскремтехпред", сообщает пресс-служба минсельхоза Сахалинской области.

Теги: аграрии , АПК , Сахалин
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