Тюменский Мостострой возведет на Ямале стратегически важный путепровод

Фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

Мост через реку Пур свяжет восточную часть Ямало-Ненецкого автономного округа с основной сетью региональных дорог. В субботу, 22 декабря, на правом берегу реки строители забили первую сваю-оболочку будущего путепровода.

На официальном запуске проекта присутствовали губернатор округа Дмитрий Артюхов, руководители АО "Мостострой-11" Николай Руссу и АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников, жители поселка Уренгой и микрорайона Коротчаево, приглашенные гости из Нового Уренгоя, Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.

Капитальная переправа обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части Ямала. Сейчас 74% трафика через реку Пур приходится на грузовой транспорт весом более 10 тонн и строительную технику, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

При проектировании моста специалисты учли климатические и географические особенности местности: возможный мороз до –60 градусов, а также меняющийся от 8 до 10 метров в течение года уровень воды.

Строительство путепровода, по словам Руссу, будет идти без перерывов. Открытие запланировано на 2021 год.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:

В северо-восточной зоне Ямала в ближайшие десятилетия будет идти очень серьезное экономическое развитие – будут осваиваться новые месторождения, которые мы сегодня обсуждаем с компаниями ТЭК. Именно поэтому надежная связь между территориями, без перерывов на межсезонье, и всех сложностей, которые бывают во время ледохода и ледостава, – жизненно необходима. Это основа нашей экономики и будущее нашего региона. Важно, что при реализации таких объектов мы научились использовать механизмы концессии. Такой способ позволяет оперативно решать текущие задачи.

О скором начале строительства моста через Пур Артюхов объявил в начале декабря. В течение месяца правительство Ямала подписало концессионное соглашение о строительстве моста через реку Пур с "Региональной инфраструктурной компанией". Подрядчиком проекта выступает АО "Мостострой-11".

Длина нового балочного моста составит 1 023 метра (с подходами и насыпью почти 1 700 метров). Массивную конструкцию установят на 11 опор, предусмотрен судоходный габарит. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.

Сооружение появится на расстоянии от 80 до 120 метров от действующей понтонной переправы. Проезд по нему для жителей на легковых автомобилях, социальных и экстренных служб будет бесплатным.

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За время своей деятельности акционерное общество "Мостострой-11" построило и реконструировало около трех тысяч инфраструктурных объектов: мостов, транспортных развязок общей протяженностью более 190 километров.