Тюменский завод использует вторсырье для выпуска стеклотары

Тюменский завод "Стеклотех" закупает около 40 тыс. тонн стеклобоя со всей России. В дальнейшем вторсырье используют для производства новой продукции.
Как сообщил представитель компании Сергей Щекин на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее" в Тюмени, стекольное производство оставляет после себя много отходов, однако их можно перерабатывать на 100% бесконечное количество раз. Так, на заводе "Стеклотех" каждый день перерабатывают 100 тонн вторсырья, в том числе свои собственные отходы. В приготовлении стекломассы в настоящее время предприятие использует примерно 45% стеклобоя, но этот показатель можно увеличить до 80-90% при достаточном количестве сырья.
За день предприятие производит примерно 260-370 тонн стеклотары. Тюменцы закупают по всей России стеклобой трех видов: бесцветный, коричневый и зеленый. С тюменских мусорных полигонов вторсырье пока не поступало. Но уже ближайшем будущем завод ждет поставок от регионального оператора по обращению с коммунальными отходами, пишет ИА "Тюменская линия".
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