Тюменский бренд производит средства для клининга и бытовую химию

Почти 100 наименований средств для клининга, ухода за автомобилем, а также косметики и бытовой химии под брендом Homely выпускают в Тюмени. Сейчас компания работает над запуском новой линейки парфюмированных средств.

"Нашей компании уже более десяти лет. Как производители мы позиционируем себя полтора года. Выпускаем бытовую химию, средства для чистки сантехники и уборки, автохимия. Есть и строительная химия, куда входят грунтовка, теплоносители и противоморозная добавка к бетону", — рассказала основатель компании и бренда Алина Рудак.

Продукцию бренда реализуют в разных регионах. Кроме того, средства представлены на двух крупных маркетплейсах. Компания работает с детскими садами, школами, поликлиниками, больницами.

Напомним, продукция бренда была представлена на выставке "Тюменская марка", которая проходила в технопарке. Компания не первый раз заявляет о себе на ней, сообщает Тюменская линия.