В Тюменской области оценили инвестиционный климат в муниципалитетах

По итогам ежегодного регионального рейтинга оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов гранты на развитие получать десять МО Тюменской области. Суммы от 1 до 10 млн рублей в зависимости от места в рейтинге будут выделены из областного бюджета.

Первое место в рейтинге занял Сладковский район, на втором месте — Голышмановский район, на третьем — Исетский район, далее — Армизонский, Ялуторовский, Абатский, Упоровский и Вагайский районы, город Ялуторовск и Юргинский район.

Как сообщает пресс-службе губернатора, рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата, конкурентной среды в муниципалитетах, выявляет лучшие муниципальные практики в этих сферах, а также мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, увеличению доходной части местных бюджетов.

"Три индустриальных парка, к которым скоро добавится и агроиндустриальный, — хорошо, но недостаточно. Перед главами муниципалитетов стоит задача готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков. Любая необходимая методическая, организационная и практическая помощь будет им оказана", — считает Александр Моор.