В Тюмени 93-летняя пенсионерка попала в реанимацию после падения на лестничной площадке

На днях срочная помощь медиков понадобилась тюменской пенсионерке, с которой произошел несчастный случай. 93-летняя женщина упала на лестничной площадке первого этажа и серьезно повредила голову. Лежащую без сознания женщину обнаружила соседка, она и вызвала скорую помощь. Соседку напугало, что пострадавшая не двигалась и никак не реагировала на обращения к ней.

Спустя шесть минут врач и фельдшер скорой помощи проводили осмотр пострадавшей женщины, которая к тому моменту пришла в сознание. Однако пациентка чувствовала себя крайне плохо: из уха у нее шла кровь, в верхней части головы образовалась гематома. Медики провели пациентке иммобилизацию шейного отдела позвоночника и на спинальном щите донесли ее до автомобиля, а после доставили в Областную клиническую больницу № 2.

"Сейчас пациентка находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь", — сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.