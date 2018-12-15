Администрация Тюменского района строит планы по привлечению инвестиций

Итоги работы по повышению инвестиционной привлекательности Тюменского района в 2018 году подвели на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Глава муниципального образования Светлана Иванова встретилась с инвесторами и наметила планы на следующий год.

"Предпринимательство и инвестиции в сегодня набирают серьезные обороты. Для нас важен каждый, даже самый небольшой проект, каждое новое рабочее место", - отметила глава Тюменского района.

Заместитель главы Сергей Ивченко сообщил, что всего в Тюменском районе более 100 проектов числятся в реестре инвестиционного агентства Тюменской области и администрации МО. Они обеспечивают более четырех тысяч рабочих мест. Только в 2018 году в реестр было внесено 36 новых проектов, а 17 – уже реализованы. В следующем году планируется реализовать еще 16 проектов на 500 новых рабочих мест.

По информации управления информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, школа бизнеса и школа предпринимательства в 2019 году планирует расширить число обучающих проектов, в том числе провести конференцию по налоговому законодательству.