На Антипинском НПЗ возобновлены поставки нефти

15:00 14 декабря 2018
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После завершения процесса оформления Сбербанком России кредитных линий Антипинскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам, управление которыми осуществляет Группа компаний "Новый Поток", 13-14 декабря в полном объеме возобновлены поставки нефти на оба предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГК "Новый Поток", к ранее предоставленным 5,5 млрд кредитных рублей Сбербанк выделил дополнительно 23 миллиардов: 10 получит Антипинский НПЗ, 13,5 – Афипский НПЗ. Общий объем предоставленных Сбербанком кредитных средств составил 29 млрд рублей.

В настоящее время на обоих заводах разработаны меры и реализуются мероприятия для максимальной загрузки технологических мощностей с целью выполнения производственной программы декабря. Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки.

Теги: Антипинский НПЗ , кредиты , нефть , промышленность , Сбербанк
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