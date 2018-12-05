Яндекс выпустил телефон с Алисой внутри

Компания "Яндекс" 5 декабря анонсировала собственный телефон, сообщает "Лента.ру".

Смартфон с 5,65-дюймовым экраном имеет восьмиядерный процессор Qualcomm 630, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Корпус устройства выполнен из стекла и алюминия, а аккумулятор имеет емкость 3600 миллиампер-часов. Телефон работает на "чистой" версии Android 8.1 с надстройкой от "Яндекса".

В гаджете предустановлен голосовой ассистент "Алиса", который можно запустить из любого приложения, он имеет определитель номера, предупреждающий пользователя о звонках от спамеров и ботов.

Цена устройства - 18 тысяч рублей, продажи начнутся 6 декабря в магазине офиса "Яндекс". С 7 декабря телефон можно купить в магазинах "Билайн", "М.Видео" и "Эльдорадо". Также покупатели получат полгода подписки "Яндекс.Плюс", 500 рублей на карту "Яндекс.Деньги", повышенный кэшбек на три месяца и 300 бонусных рублей на "Яндекс.Такси".