Тюменцам рассказали, как дезинфицировать телефон

08:29 07 ноября 2020
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pixabay.com

На мобильном телефоне могут скапливаться возбудители гриппа, коронавируса и других инфекций. Устройство необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Чтобы избежать заражения, необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. 

Гаджеты необходимо обрабатывать антисептическими средствами, особенно ту часть, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером, после окончания рабочего дня, cо ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщает "Тюменская линия".

Теги: инфекционные заболевания , коронавирус , мобильные телефоны , Роспотребнадзор , эпидемия
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