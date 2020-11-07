Тюменцам рассказали, как дезинфицировать телефон

На мобильном телефоне могут скапливаться возбудители гриппа, коронавируса и других инфекций. Устройство необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Чтобы избежать заражения, необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем.

Гаджеты необходимо обрабатывать антисептическими средствами, особенно ту часть, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта, а также вечером, после окончания рабочего дня, cо ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщает "Тюменская линия".