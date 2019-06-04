Тюменское приложение для заказа услуг Wapex выходит на российский рынок

Бесплатное мобильное приложение Wapex для заказа различных видов услуг, созданное тюменскими разработчиками, станет доступным для жителей других регионов. Авторы ищут эксклюзивных дилеров на территории России, а также рассматривают поступающие предложения из стран ближнего зарубежья.

Wapex - это мгновенное решение любых бытовых проблем. Всего в три клика с помощью приложения можно вызвать мастера на час, заказать электрика, услуги сантехника, записаться к парикмахеру, нанять няню, оформить доставку еды или ремонт техники.

Вспомните, сколько времени вы тратили на поиск исполнителей, если затеяли ремонт, строительство или переезд. Сегодня в любой момент с помощью смартфона вы можете быстро найти специалистов, отвечающих вашим критериям. При этом приложение поиск мастеров не выступает посредником и не делает наценку на услуги. Оплата производится напрямую исполнителю.

Таким образом, Wapex осуществил самую удобную схему взаимодействия заказчика и исполнителя. Заказчик услуг пользуется приложением бесплатно, для исполнителя же это платная платформа, поскольку является для него рабочим инструментом и доступом к большой клиентской базе.

Для надежности на официальном сайте приложения wapex.pro создан раздел "Советы пользователю", где можно прочитать полезные рекомендации, а также скачать договор на выполнение работ, акт приемки, гарантийный талон и другие документы, гарантирующие безопасность сделки.

Не удивительно, что приложение быстрыми темпами набирает популярность и вызывает интерес у желающих открыть новый бизнес по всей России. Wapex - выгодная франшиза, приносящая прибыль от двух миллионов рублей в год. Однако разработчики в каждом регионе ищут только одного эксклюзивного дилера, который сможет внедрить приложение на своей территории.

Готовая франшиза - это минимум рисков, затрат на продвижение бренда и всесторонняя поддержка разработчиков. Хочешь открыть прибыльный бизнес с нуля в своем регионе – узнай, как стать дилером Wapex на сайте.