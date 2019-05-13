Руководитель салона связи украл телефон и заявил в полицию

14:41 13 мая 2019
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Фото: pixabay.com

Тобольской полиции не удалось по горячим следам задержать злоумышленника, похитившего гаджет в салоне связи, позднее выяснилось, что кражу совершил сотрудник торговой точки.

Руководитель салона связи заявил в полицию, что из магазина пропал телефон за 22 тысячи рублей. Пропажу он якобы обнаружил после инвентаризации. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования вскрылось, что телефон похитил сам заявитель.

Задержанный 22-летний молодой человек, уроженец Курганской области, признался, что украденный гаджет продал за 14 тысяч рублей и потратил их на личные нужды. Теперь мужчина понесет уголовную ответственность.

Теги: кража , мобильные телефоны
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