В Уватском районе запустят новые водоочистные сооружения

Завершился монтаж модернизированных водоочистных сооружений в населенных пунктах Уватского района. Оборудование начнут запускать в декабре.

Как сообщили в администрации Уватского района, в Ивановке, Нагорном, Солянке и Демьянском будут запущены к 8 декабря, в Красном Яре – к 15 декабря. Монтаж оборудования уже завершен. Сооружения по очистке воды уже работают в Туртасе, Увате, Демьянке и Мугене.

В 2019 году такую водоочистку планируется установить в Сергеевке, Сафьянке, Уках, Ищике и Тугалово. Мероприятия проводятся в рамках областной целевой программы по обеспечению населения качественной водой, пишет ИА "Тюменская линия".

В Красном Яре все трубы уже заменили на полиэтиленовые, пробурили новую скважину. В 2019 году водонапорная башня будет перенесена за пределы населенного пункта, поставят ограждение, обустроят подъездные пути. На эти цели из бюджета муниципального образования выделено 3 млн рублей.