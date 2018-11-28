Всероссийская неделя сбережений прошла в Кондинском районе

Запсибкомбанк

Сотрудники допофиса № 44 "Междуреченский" Запсибкомбанка в ноябре 2018 года провели в администрации Кондинского района открытую лекцию, посвященную Всероссийской неделе сбережений и направленную на повышение уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации.

В рамках обозначенной темы – "Кредитные продукты Запсибкомбанка" – на аппаратной учебе органов местного самоуправления Кондинского района специалисты рассказали об изменениях в программах кредитования, особое внимание акцентировали на программе рефинансирования.

"Участие в подобных мероприятиях дает возможность рассказать нашим надежным партнерам обо всех новинках и изменениях в кредитных продуктах Запсибкомбанка, обозначив условия, выгоды и преимущества для клиентов", – отметила директор ДО № 44 "Междуреченский" Татьяна Силаева.