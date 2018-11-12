Запсибкомбанк держит ставки по потребительским кредитам от 11,5% годовых

Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке все еще можно оформить потребительский кредит по ставке от 11,5% годовых. И это прекрасная возможность получить нужную сумму на любые цели под хороший процент.

Потребительские кредиты Запсибкомбанка – это:

* возможность получить кредит наличными на сумму до 2 500 000 рублей;

* специальные условия по процентным ставкам на суммы от 400 000 руб. и от 1 000 000 рублей. Для участия в акции сумма кредита может включать сумму "нового" кредита + сумму кредита на рефинансирование (если у вас есть кредит в другом банке);

* быстрое решение по заявке.

Если вы получаете зарплату на карту Запсибкомбанка, возможно, вам уже предварительно одобрена сумма кредита. Уточните в любом офисе банка у кредитного специалиста. Если сумма одобренного лимита достаточна для реализации ваших планов, вы сможете получить требуемую сумму за один рабочий день.

"Также можете оформить потребительскую кредитную линию – это как кредит, только лучше. Сумму кредита (лимита) можно тратить частями, экономя на процентах. Это кредит, который можно оформить один раз, зафиксировать ставку и больше не ходить в банк за новой суммой, деньги под рукой в нужный момент. С потребительскими кредитами Запсибкомбанка вы сможете больше!" – прокомментировалИван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить заявку можно любым удобным для вас способом: в ближайшем отделении Запсибкомбанка, на сайте Запсибкомбанка.