Запсибкомбанк держит ставки по потребительским кредитам от 11,5% годовых

В Запсибкомбанке все еще можно оформить потребительский кредит по ставке от 11,5% годовых. И это прекрасная возможность получить нужную сумму на любые цели под хороший процент.
Потребительские кредиты Запсибкомбанка – это:
* возможность получить кредит наличными на сумму до 2 500 000 рублей;
* специальные условия по процентным ставкам на суммы от 400 000 руб. и от 1 000 000 рублей. Для участия в акции сумма кредита может включать сумму "нового" кредита + сумму кредита на рефинансирование (если у вас есть кредит в другом банке);
* быстрое решение по заявке.
Если вы получаете зарплату на карту Запсибкомбанка, возможно, вам уже предварительно одобрена сумма кредита. Уточните в любом офисе банка у кредитного специалиста. Если сумма одобренного лимита достаточна для реализации ваших планов, вы сможете получить требуемую сумму за один рабочий день.
"Также можете оформить потребительскую кредитную линию – это как кредит, только лучше. Сумму кредита (лимита) можно тратить частями, экономя на процентах. Это кредит, который можно оформить один раз, зафиксировать ставку и больше не ходить в банк за новой суммой, деньги под рукой в нужный момент. С потребительскими кредитами Запсибкомбанка вы сможете больше!" – прокомментировалИван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".
Оформить заявку можно любым удобным для вас способом: в ближайшем отделении Запсибкомбанка, на сайте Запсибкомбанка.
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