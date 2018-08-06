Запсибкомбанк предлагает своим клиентам кредиты по сниженным ставкам

Летом деньги расходуются быстрее и в больших суммах: многие семьи либо едут в отпуск, либо делают ремонт, а ближе к осени собирают или отправляют детей на учебу.

Исполнить все эти планы легко с кредитом наличными на любые цели по летней акции Запсибкомбанка: до 1 сентября ставки ниже по кредитам наличными в сумме 400 000 рублей и более. На 1 000 000 рублей ставки еще ниже.

Оформить кредит наличными можно по специальным условиям:

ставка – от 11,5% годовых;

максимальная сумма – до 2 500 000 рублей;

срок – до 7 лет;

досрочное погашение – в любой день и любой суммой без заявлений. Проценты пересчитываются в меньшую сторону автоматически.

А если воспользоваться сервисом "Автогашение" в интернет-банке, то сумма платежа по кредиту в нужную дату будет списываться с вашего счета автоматически.

"Если у вас есть планы, которые вы откладывали, то самое время их осуществить! Вы можете оформить кредит по специальной ставке и уже сегодня приступить к реализации того, что наметили сделать за лето. Акция действует и на рефинансирование кредитов других банков. Если у вас есть любые кредиты в другом банке, переводите их на выгодных условиях в Запсибкомбанк. Оформляйте заявку на кредит или консультацию на сайте банка или приходите в ближайший офис Запсибкомбанка. Удобно оформить и комфортно платить!", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Акция по кредитам в сумме 1 000 000 рублей и более действует только для клиентов, получающих заработную плату на карту Запсибкомбанка.

Если хотите быть в курсе важных событий банка, можете подписаться на рассылку новостей.