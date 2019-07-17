Запсибкомбанк снизил ставки и увеличил суммы по кредиту наличными

Запсибкомбанк

В самый разгар лета Запсибкомбанк снизил ставки по всей линейке кредитов без обеспечения: потребительский кредит, рефинансирование кредитов других банков, потребительская кредитная линия, кредит пенсионный. Это еще больше возможностей для клиентов банка исполнить то, что запланировано.

В настоящее время на потребительские кредиты, кредит на рефинансирование кредитов других банков и кредитную линию с возобновляемым лимитом в Запсибкомбанке действуют условия:

ставка 11% для зарплатных клиентов и пенсионеров, 11,2% – для сотрудников бюджетной сферы и 11,5% – для остальных клиентов при сумме кредита от 400 000 рублей;

максимальный срок кредита – 7 лет;

возможность объединить в один платеж до 5 любых кредитов при рефинансировании;

быстрое оформление заявки в офисе Банка: решение уже через 15 минут.

"Чтобы вы смогли реализовать все свои планы, мы увеличили максимальную сумму кредита до 7 млн. рублей под залог недвижимости и до 5 млн. рублей без залога и поручителей. При этом потребительский кредит стал еще доступнее. На все кредиты без обеспечения с финзащитой действуют летние сниженные ставки. Подать заявку вы можете на сайте или в любом офисе Запсибкомбанка", - отметилдиректор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.