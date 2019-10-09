Инвестиции в образование – вклад в будущее. Кредит на обучение от Запсибкомбанка

Запсибкомбанк

Самые окупаемые инвестиции — это инвестиции в собственное развитие и обучение своих детей. Довольно часто возникает необходимость во втором высшем образовании, в курсах повышения квалификации, что касается детей — это потребность в оплате секций, кружков, спортклубов, обучения в колледже, гимназии или вузе. Кредит от Запсибкомбанка — это отличная возможность получить необходимые ресурсы для приобретения нужных знаний и навыков.

Преимущества потребительского кредита в Запсибкомбанке:

ставка — от 9,6% годовых;

сумма кредита — до 5 млн рублей без залога, без поручителей;

быстрое решение — от 5 минут в офисе банка;

возможность досрочного гашения в любой день с пересчетом процентов.

"Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль. Наверно, каждый родитель желает дать своему ребенку не только базовые знания, но и сделать его путь в жизни осознанней, а это возможно с получением качественного образования. Кредит на обучение от Запсибкомбанка позволит позаботиться не только о ребенке, но и даст возможность повысить профессиональные навыки каждому клиенту. Стремление к знаниям сопровождает нас на протяжении всей жизни, поэтому повысить квалификацию или получить новые знания может каждый. Оформить заявку можно на сайте , а получить быстрое решение — в офисе банка", — прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".