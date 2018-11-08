355 млрд кредитных рублей выдали банки жителям Тюменской области, Югры и Ямала за 9 месяцев 2018 года

За январь-сентябрь 2018 года банковскими структурами Тюменской области, Югры и Ямала выдано кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на сумму 603 млрд рублей, физическим – 355 млрд рублей, из них ипотечных кредитов – 99 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы выданных ипотечных кредитов возросли на 57%, потребительских и автокредитов – на 30%, кредитов юридическим лицам – на 16%.Об этом сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Тюменская область, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, занимает 4 место в России по объему выдачи ипотечных жилищных кредитов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Значительный рост на рынке ипотечного и розничного кредитования объясняется как позитивным трендом на снижение процентных ставок, так и активным рефинансированием ссуд, ранее выданных банками.

С начала 2017 года вслед за снижением ключевой ставки Банка России постепенно снижались ставки по кредитам предприятиям и населению – более чем на 3 процентных пункта.

В сентябре 2018 года средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам предприятиям реального сектора экономики составили 9,2% годовых, по краткосрочным – 10,8%.

Кредиты физическим лицам предоставлялись в сентябре под 11,7% годовых - долгосрочные, 13,9% - краткосрочные. Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в среднем составила 9,6%.

Совокупная задолженность по кредитам заемщиков области увеличилась с начала года на 13% и превысила на 1 октября 2018 года 2 051 млрд рублей, в том числе по кредитам населению – 688 млрд рублей, из них 368 млрд рублей – ипотечные кредиты.

Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц составила 2% (в целом по России – 6,8%), по кредитам физических лиц – 4,5% (в целом по России – 5,7%).

Ресурсная база банковского сектора Тюменской области также увеличилась за счет притока средств на счета юридических лиц, а также усиления сберегательной активности населения. Средства клиентов на счетах в кредитных организациях возросли на 10% и достигли 1 310 млрд рублей, в т.ч. вклады населения - 761 млрд рублей.

Банковский сектор Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского – Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов, по состоянию на 1 октября 2018 года представлен 6 региональными кредитными организациями с 3 филиалами на территории области и 6 – за ее пределами, а также 18 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов. Кроме того, на территории области работают 878 внутренних структурных подразделений региональных и инорегиональных банков.