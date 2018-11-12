В Тюмени появится завод по производству пеностекольных стройматериалов

Фото пресс-службы ООО "ПороГласс Групп"

Компания "ПороГласс Групп" планирует открыть в Тюмени производство пеностекольного щебня для дорожного и промышленно-гражданского строительства". Анонсирование проекта состоится в рамках I Международной научно-практической конференции "Применение пеностекольных и пеностеклокерамических материалов в дорожном хозяйстве" в Технопарке 13 ноября.

Ппеностекольный щебень - принципиально новая технология, позволяющая строить долговечные и экономичные дороги в условиях распространения многолетних мерзлых грунтов и сезонного промерзания.

Технический директор ООО "ПороГласс Групп" Евгений Коротков:

Мы получили серию патентов на технологии дорожного строительства со всей вариативностью использования пеностекольных и пеностеклокерамических материалов, которые увеличат срок службы автомобильных и железных дорог. Помимо этого, пеностекольные теплоизоляционные материалы широко применяются в промышленно-гражданском строительстве. Локализация производства пеностекольного щебня в Тюмени его применение в промышленно-гражданском строительстве позволит исключить теплопотери зданий и сооружений в окружающую среду и привести их энергосберегающим технологиям, что в последствии снизит стоимость отопления в регионе.

Проект уже одобрен Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Корпорацией развития Дальнего Востока с локализацией производства на территории Дальнего Востока РФ, сообщает пресс-служба компании.

Что касается международной научно-практической конференции "Применение пеностекольных и пеностеклокерамических материалов в дорожном хозяйстве", то в России она проходит впервые, организатором выступает ООО "ПороГласс Групп".

Ожидается, что конференция объединит производителей и потребителей пеностекольных и пеностеклокерамических материалов, позволит выстроить диалог между производителями, заказчиками и представителями власти и послужит стимулом для внедрения передовых технологий. К участию заявлено уже более 50 ведущих российских и зарубежных представителей отрасли. На встрече они обсудят вопросы увеличения срока службы автомобильных и железных дорог в России, внедрения передовых технологий в строительстве и проектировании, улучшения экологической ситуации в стране.

В обсуждении развития регионов РФ в части строительства автомобильных и железных дорог примут участие представители отрасли из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Владивостока, Нового Уренгоя, Якутска, Сургута и других городов России, а также Молдовы (Кишинев).

Конференция будет проходить 13 ноября в Тюменском технопарке (улица Республики, 142) в зале "Международный конгресс-холл" с с 09:00 по 19:00.