Мебельный завод в Тюменском районе расширяет географию поставок

Завод по производству мебели на металлокаркасе "Омниверс", расположенный в селе Яр Тюменского района, расширяет ассортимент выпускаемой продукции и географию поставок. Уже сейчас заказы предприятию активно поступают из Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, завод производит широкий спектр продукции: бытовую, кухонную, офисную мебель, кровати для вагон-домов, мебель для залов ожиданий. Два года назад начали делать школьную мебель, которую закупают образовательные учреждения региона. В ноябре на предприятии запускается новый цех по производству корпусной мебели.

По словам коммерческого директора завода Магомеда Гаджиева, планах вслед за развитием производства – расширить географию поставок. "Мы можем конкурировать за счет наших технических средств производства", - считает он.

На предприятии, работа которого начиналась с изготовления мягких элементов для мебели, усложняют металлообработку, работают с ЛДСП и ДВП, а в ближайшее время начнется производство корпусной мебели.

Поддержку компании оказывает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".