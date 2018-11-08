В субботу в Тюмени развернутся продовольственные ярмарки

Пять ярмарочных площадок будут работать в Тюмени 10 ноября с 8:00 по адресам:
- Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);
- улица Мельникайте, 126, кор. 2, ТЦ "П.О.Р.Т";
- Солнечный проезд, 11, ТРК "Заречный двор";
- улица Севастопольская, 12, Выставочный зал;
- улица Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).
На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области. Горожане смогут купить свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, а также продукцию пчеловодства и другие товары, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
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