В субботу в Тюмени развернутся продовольственные ярмарки

Пять ярмарочных площадок будут работать в Тюмени 10 ноября с 8:00 по адресам:

- Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);

- улица Мельникайте, 126, кор. 2, ТЦ "П.О.Р.Т";

- Солнечный проезд, 11, ТРК "Заречный двор";

- улица Севастопольская, 12, Выставочный зал;

- улица Льва Толстого, 29 (парковка для автомобилей).

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области. Горожане смогут купить свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи, сушеные плоды, дикоросы, а также продукцию пчеловодства и другие товары, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.