В индустриальный парк "Боровский" заходит последний резидент

Фото: Агентство инфраструктурного развития Тюменской области

В Тюменской области последним, двенадцатым резидентом, получившим право работать на площадке парка "Боровский", стала компания "Югсон Сервис". Компания планирует построить завод по сборке пакерно-якорного оборудования и производству деревянной тары.

Проект включает в себя строительство производственного цеха площадью 1200 квадратных метров, складских помещений, гаража и административного корпуса. Производимая продукция имеет широкий спектр применения в нефтегазодобывающей промышленности.

Как сообщили в агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, в развитие производства клапанного оборудования, скважинных компоновок и деревянной тары, являющейся упаковкой для данного вида продукции, будет вложено более 30 млн рублей. Ожидается, что выход завода на проектную мощность состоится уже на третий год развития инвестпроекта. В течение трех лет численность работающих на предприятии увеличится до 30 специалистов.

Индустриальный парк "Боровский" был запущен в августе 2016 года. За это время тут были открыты пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса с общей инвестиционной составляющей почти в 1 млрд рублей.

Ранее резидентами парка стали компании "Ягоды Плюс", "СибБурМаш", "Тюмень Прибор", "НГ-групп", "Ландис", "Рост Гриб", "ЭнергоТехСервис", "Прованс групп", "ОКейч", "Магия вкуса", "Сибирь-ТрансЭН".