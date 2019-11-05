Завод "Прованс" предложит жителям Тюмени и Сочи свежие овощи в современной упаковке

Фото Даниила Савиных, https://admtyumen.ru

Завод по переработке плодоовощных культур "Прованс" открылся 5 ноября в индустриальном парке "Боровский" под Тюменью.

Предприятие занимается переработкой овощей, листовых салатов и зелени. В процессе производства исходное сырье сортируют, очищают, моют, сушат, режут, смешивают и упаковывают.

Потребителям предложат мытые, очищенные, нарезанные морковь, свеклу, картофель, капусту. Также предприятие будет выпускать мытую зелень - рукколу, корн, айсберг, мангольд, романо, лук, укроп, петрушку и смеси салатов.

Помимо торговых сетей и точек общепита Тюмени, продукция будет поставляться в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи.

Производственный комплекс, общая площадь которого составляет более 3400 кв. метров, построен менее чем за два года. Работать на новом высокотехнологичном оборудовании будут 80 человек, в том числе жители поселка Боровский. Объём инвестиций в проект составил 220 млн рублей.⠀

"Прованс" стал шестым резидентом, запустившим на площадке индустриального парка свое производство, сообщает ресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.