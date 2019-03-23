В Тюменском районе будут производить цветные сухарики и мясные чипсы

Фабрика снековой продукции готовится к запуску на территории идустриального парка "Боровский" в Тюменском районе. Здесь будут производить чипсы из мяса и фиолетового картофеля, цветные сухарики и другие необычные виды закуски.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, объем инвестиций составляет более 200 млн. рублей. На фабрике вкусной еды будет создано более 100 рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство производственного цеха и склада, а также приобретение современного оборудования.

Сырье для производства продукции закупается как у местных производителей, так и за пределами территории региона. Кроме отечественного рынка, поставки тюменских снеков планируются на рынки стран СНГ, Китая, Японии и Восточной Европы.

Официальное открытие фабрики запланировано в апреле.