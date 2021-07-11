Новые инвестиционные проекты реализуются в Тюменском районе

12:41 11 июля 2021
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pixabay.com

Шесть инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений более 6,2 млрд рублей реализовано в Тюменском районе в 2021 году. Самый крупный из них – третья очередь тепличного комбината "ТюменьАгро" в д. Нариманова, сообщает районное управление экономики и стратегического развития. 

Кроме того, началась работа над реализацией еще восьми проектов.  Так, расширением бизнеса займутся в "Кулига-парке",  санаторий "Геолог" ждет модернизация, логистический центр и цех по глубокой переработке древесины появятся в Богандинском, магазины и торговый центр откроются в Червишевском и Успенском сельских поселениях, а в Ембаево компания "Морошка ДВ" планирует наладить производство малых архитектурных форм, арт-объектов, предметов мебели и декора.

По словам начальника управления экономики и стратегического развития Тюменского района Елены Савенко, руководители сельских поселений помогают инвесторам определиться с местом размещения производства, содействуют в получении земельного участка. 

Напомним, что систематическая работа с потенциальными инвесторами, а также с теми предпринимателями, которые уже реализуют свои планы на территории района, ведется с 2015 года. Сейчас в реестре их числится 90, а общий объем инвестиций - около 15,5 млрд руб. 

Теги: инвестиции , индустриальные парки , производство , промышленность , Тюменский район
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