Запсибкомбанк активно внедряет новые продукты для застройщиков

Запсибкомбанк

После принятия федерального закона 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" Запсибкомбанк оперативно приступил к разработке новых продуктов и услуг для развития норм данного закона – некоторые действуют уже сейчас, другие же планируются к выводу в ближайшее время. На сегодняшний день в ПАО "Запсибкомбанк" открыто уже 10 специальных счетов застройщиков.

Вместе с тем руководители Запсибкомбанка приняли участие в круглом столе "Изменение в федеральном законе. Безопасность сделки на рынке недвижимости: зоны ответственности и гарантии", который проходил 23 августа 2018 года. Среди участников присутствовали представители власти, финансового сектора, риелторы и представители застройщиков. На круглом столе обсудили влияние изменений в законодательстве на рынок недвижимости, одним из вопросов также был формат взаимодействия банков и застройщиков.

"В Запсибкомбанке работает квалифицированная и слаженная команда, которая оперативно адаптирует банковское обслуживание застройщиков после изменений законодательства, чтобы нашим корпоративным клиентам было максимально удобно и комфортно взаимодействовать с банком. Мы всегда открыты к обсуждению вопросов и настроены вместе находить оптимальный вариант сотрудничества застройщика и банка", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

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