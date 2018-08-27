Встреча ветеранов Запсибкомбанка – добрые традиции продолжаются

Запсибкомбанк

ПАО "Запсибкомбанк" с большим уважением относится к своим ветеранам, их труду и продолжает заботиться о них. Много замечательных людей прошли трудовой путь в Запсибкомбанке и, отработав долгие годы, вышли на заслуженный отдых. Для многих банк стал буквально вторым домом – здесь обретены друзья и получена профессия. Ежегодные встречи представителей старшего поколения Запсибкомбанка стали доброй традицией.

17 августа для ветеранов Запсибкомбанка города Тюмени была организована прогулка на теплоходе по реке Туре. Все приглашенные были рады уделенному им вниманию. Долгожданная встреча – это возможность не только полюбоваться Тюменью в летний день, но и интересно провести время с бывшими коллегами. На речной прогулке они делились воспоминаниями о замечательных днях работы в Запсибкомбанке и рассказывали о своих буднях на заслуженном отдыхе. Теплое общение наполнило встречу яркими впечатлениями и эмоциями.

"Нашим ветеранам интересно проводить время вместе, сохранять "общность" духа Запсибкомбанка. Банк поддерживает своих бывших коллег, оказывает им помощь. Мы организовываем для них интересные мероприятия: прогулки, встречи, ежегодно приглашаем в качестве гостей на празднование дня рождения Запсибкомбанка. Ветераны для нас во многом являются примером. В банке очень сильна связь поколений, благодаря ей молодые сотрудники перенимают уникальный опыт заслуженных работников банковского дела", – отметила начальник Департамента персонала и организационного развития Марина Андреева.