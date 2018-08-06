Тюменского соболя можно будет использовать безвозмездно

Ключевой элемент туристического бренда Тюменской области — стилизованного соболя — предприятия региона и организаторы массовых мероприятий смогут использовать на безвозмездной основе.

Соболь — зарегистрированный товарный знак, получить права на его безвозмездное использование можно, заключив соглашение с агентством по туризму и продвижению Тюменской области.

Разработанный им туристический бренд региона представили общественности в конце прошлого года. По словам работавших над ним дизайнеров, соболь, позаимствованный с герба Тюменской области, это символ живой и развивающейся Тюмени. Он выполнен в стиле классической европейской геральдики. Кроме него был разработан фирменный стиль для сувенирной продукции, в нем есть отсылки к знаменитым тюменским наличникам, а также используются специальные слоганы — "В Сибири по своей воле", "Не холодно", "Discover Siberia in Tyumen".

Первая договоренность по безвозмездному использованию символа была заключена с тюменским отделением "Опоры России". В планах — презентовать его представителям отелей, ресторанов, вузов и других организаций региона.