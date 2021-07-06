Для тюменских спасателей выбрали вариант брендирования

На сайте Moi-portal.ru завершилось голосование за бренд для тюменских спасателей. Почти за месяц на сайте набрался 1 101 голос. Из девяти работ от местных агентств и дизайнеров бренд от Content Service получил больше всего лайков — 539. В будущем он может появиться на униформе тюменских спасателей.

Команда диджитал-агентства Content Service создала проект "Адвокаты природы" про защиту от пожаров и других катаклизмов, например, регулярных подтоплений.

Голосование проходило с 8 июня. Участники представили концепции новых символов, логотипов, медалей с идентичностью тюменских спецслужб. Далее мы организуем круглый стол с представителями бизнеса и власти Тюменской области, с которыми обсудим варианты реализации нового бренда на униформе тюменских спасателей, рассказала Александра Оверченко, куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области.