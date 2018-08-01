В Тюменской области готовятся к проведению "Яйцефеста"

13:01 01 августа 2018
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"Яйцефест" состоится в селе Каскара Тюменского района 18 августа. На первом в Тюменской области фестивале яйца местные производители  представит свою продукцию в виде сельского подворья, рестораны Тюмени угостят участников изысканными блюдами из яйца и куриного мяса, шеф-повара поделятся своими рецептами.

"Идея провести подобный праздник витала в воздухе давно. На территории Столичного расположены три крупнейших птицефабрики: Пышминская, Боровская и Каскаринская, которые обеспечивают яйцом и куриным мясом не только большую Тюменскую область, но и другие регионы России", — отмечают в управлении информационной политики администрации Тюменского района.

В торговых рядах можно будет приобрести сувениры, изделия народных промыслов и продукцию сельхозпроизводителей Тюменского района. Для детей и взрослых пройдут мастер-классы по росписи яйца, гончарному ремеслу и вязанию, а на главной сцене праздника выступят местные творческие коллективы.

Теги: фестиваль , яйца
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