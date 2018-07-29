В Тюменской области продолжат активно развивать транспортную инфраструктуру

Активное развитие транспортной инфраструктуры в Тюменской области будет продолжено в 2019 и последующих годах, считает председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.
По его словам, говорить о проекте бюджета на 2019 год пока преждевременно, однако, судя по итогам первого полугодия, региональная экономика развивается стабильно, что позволит, как и раньше, выделять значительные средства на строительство автодорог и инфраструктурных объектов.
"Дороги в Тюменской области не раз признавались лучшими в стране. И это не мое личное мнение, это подтверждают эксперты Общероссийского народного фронта. В областном бюджете на 2018 год заложены колоссальные средства на строительство и ремонт дорог. В Тюмени завершается строительство кольцевой автодороги. На Ямале строится дорога Салехард - Надым. Из более чем 11 миллиардов рублей, которые выделяются Ямало-Ненецкому автономному округу по программе "Сотрудничество", свыше 9 миллиардов рублей направлены именно на дорожное строительство", - рассказал спикер областного законодательного собрания в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия".
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