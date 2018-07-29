В Тюменской области продолжат активно развивать транспортную инфраструктуру

Активное развитие транспортной инфраструктуры в Тюменской области будет продолжено в 2019 и последующих годах, считает председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.



По его словам, говорить о проекте бюджета на 2019 год пока преждевременно, однако, судя по итогам первого полугодия, региональная экономика развивается стабильно, что позволит, как и раньше, выделять значительные средства на строительство автодорог и инфраструктурных объектов.