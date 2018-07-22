В Тюменской области созданы условия для хранения урожая зерна

Сохранить урожай зерновых от неблагоприятных погодных условий в Тюменской области помогают сушильно-сортировальные комплексы, которые в общей сумме способны переработать более 2 миллионов тонн зерна, пишет "Тюменская линия".

"В период с 2014 по 2018 годы в регионе построено и модернизировано115 сушильно-сортировальных комплексов. Это позволяет хозяйствам повысить темпы уборки урожая зерновых, невзирая на погоду", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его словам, раньше, если осень выдалась дождливой, из-за отсутствия возможностей для сушки и сортировки зерна уборочная страда затягивалась - ведь влажную пшеницу в поле или на открытой площадке не бросишь. Теперь в Тюменской области эта проблема решена.

"Обеспеченность сельхозпроизводителей сушильно-сортировальными мощностями для обработки зерновых в Тюменской области значительно выше, чем во многих других регионах страны. Это позволяет нам обеспечить высокую сохранность и качество урожаев", - подчеркнул Владимир Чейметов.