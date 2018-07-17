Первыми туристами на "Императорском маршруте" стали немцы, москвичи и сибиряки

Первая группа туристов побывала в трехдневной поездке по Тюменской области в рамках проекта "Императорский маршрут". Участники посетили места, связанные с пребыванием семьи Николая II и представителей династии Романовых.

Экскурсионная программа проходит по маршруту "Тюмень – Покровское – Абалак – Тобольск – Екатеринбург" и в этом году посвящена 100-летию со дня трагических событий в истории России, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

В первую поездку по "Императорскому маршруту" отправились представители из Wiesbaden (Германия), Москвы, Омска и Новосибирска. "Это люди, которые давно и увлеченно занимаются изучением биографии семьи Романовых. Группа уехала в Екатеринбург с массой впечатлений, теплыми словами о приеме и обещаниями новых встреч", - отметила сопровождавшая туристов в Тюмени и Тобольске экскурсовод Оксана Котельникова.

В рамках тура для гостей провели обзорную экскурсию по областному центру и рассказали историю дома Романовых в Тюмени. Затем группа побывала в доме-музее Григория Распутина, туркомплексе "Абалак" и Абалакском монастыре. В Тобольске гости был в музее семьи императора Николая II и Дворце наместника.

Завершится маршрут в Екатеринбурге. После обзорной экскурсии и посещения музеев туристы отправились в урочище "Ганина Яма" - одно из самых посещаемых паломнических мест, куда в течение всего года приезжают паломники и туристы со всего мира. Сюда были привезены останки последнего российского императора и его семьи. После того, как в 2000 году Русская Православная Церковь причислила Николая II к лику святых, было решено основать на Ганиной Яме монастырь в честь святых царственных страстотерпцев.

Национальный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Координатор проекта — департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. Цель проекта — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых.

Ознакомиться с подробной экскурсионной программой можно на сайте императорскиймаршрут.рф. По вопросам приобретения тура обращаться в ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" по телефону: 8 (3452) 56-89-72.