Новые корпуса "Омского бекона" построят из тюменских сэндвич-панелей

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Продо" приступил к возведению новых корпусов на "Омском беконе", выбрав основным подрядчиком тюменский завод "Профмодуль", сообщили в пресс-службе губернатора.

"Всего будет построено 28 объектов, включая основные корпуса для выращивания поголовья свиней и вспомогательные здания. С "Омским беконом" мы начали работать несколько лет назад и выдержали достаточно серьезную конкурентную борьбу между производителями сэндвич-панелей из многих регионов", - рассказал немецкий партнер тюменского завода Клаус Шольц.

При изготовлении строительной продукции использовалось инновационное покрытие, которое по своим характеристикам нисколько не уступает зарубежным аналогам и оказывается гораздо выгоднее по цене.