Новые корпуса "Омского бекона" построят из тюменских сэндвич-панелей

Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов "Продо" приступил к возведению новых корпусов на "Омском беконе", выбрав основным подрядчиком тюменский завод "Профмодуль", сообщили в пресс-службе губернатора.
"Всего будет построено 28 объектов, включая основные корпуса для выращивания поголовья свиней и вспомогательные здания. С "Омским беконом" мы начали работать несколько лет назад и выдержали достаточно серьезную конкурентную борьбу между производителями сэндвич-панелей из многих регионов", - рассказал немецкий партнер тюменского завода Клаус Шольц.
При изготовлении строительной продукции использовалось инновационное покрытие, которое по своим характеристикам нисколько не уступает зарубежным аналогам и оказывается гораздо выгоднее по цене.
"После многочисленных экспертиз тюменские панели от "Профмодуля" были признаны лучшими. Дело в том, что содержание скота в помещении отличается большим присутствием аммиака. Поэтому весь металл оцинкованный, со специальным покрытием, которое применяется в агрессивных средах. При этом сэндвич-панели легко моются", - говорит Клаус Шольц.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru