Компания СИБУР поддержит социальные проекты Тобольска

Компания СИБУР поддержит финансово проекты социальных предпринимателей Тобольска, которые отберут в фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области". Об этом стало известно на координационном совете по вопросам развития и поддержки СОНКО.

Как сообщил генеральный директор фонда Андрей Шальнев, в агентстве уже подобрали около 12 проектов, среди них - воспитанники Школы социального предпринимательства, организованной Центром инноваций социальной сферы.

"СИБУР готов помочь с финансированием проектов, чтобы развить среду социального предпринимательства в Тобольске. Это очень интересный опыт, когда крупная компания-инвестор предлагает региону такое сотрудничество", - отметил Андрей Шальнев.

С сентября 2017 года действует Центр инноваций социальной сферы, цель которого - объяснить заинтересованным людям, что такое социальное предпринимательство, какие ниши для него существуют, где взять базовые знания и финансовые ресурсы для воплощения проектов в жизнь. Эксперты Центра обучили тренеров, которые в дальнейшем на занятиях Школы социального предпринимательства обучали непосредственно будущих бизнесменов. Через школу прошло более 200 человек, на защиту вышли 99 проектов. В настоящее время Центр инноваций социальной сферы работает с 59 проектами, остальные дорабатываются, пишет ИА "Тюменская линия".

В 2018 году вновь будет запущена Школа социального предпринимательства, а для уже прошедших обучение будут проходить нетворкинг-сессии, где предприниматели смогут обмениваться опытом. В планах также создать памятку для социальных предпринимателей, чтобы охватить максимальное число людей.