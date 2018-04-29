Тюменский "Стеклотех" намерен привлечь новых заказчиков

Расширение сотрудничества со Средней Азией поможет тюменскому заводу стеклотары "Стеклотех" укрепить положение на рынке, уверена генеральный директор предприятия Елена Острягина.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, на сегодня стратегический партнер завода - Киргизия. Туда из Тюмени поставляются бутылки для шампанского, параллельно ведутся переговоры об увеличении ассортимента".

"Свой профессионализм, качество работы мы уже продемонстрировали, сейчас речь идет о расширении сотрудничества. Несмотря на присутствие в сибирском регионе других стеклотарных заводов тюменцы получают новые заказы, в том числе и с Дальнего Востока", - отмечает Елена Острягина.

По ее словам, новые заказчики у завода появляются ежегодно. Готовность оперативно реагировать на различные ситуации, периодичность поставок и, конечно, удобный для партнеров сервис делают отношения спартнерами долговременными.

